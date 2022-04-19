У ворога десятки втрат, вночі відбили наступ окупантів, – Гайдай про ситуацію на Донбасі

Завдяки потужній обороні Збройних Сил Україн окупанти зазнали великих втрат на Донбасі. У ворога – десятки загиблих та знищена техніка.

Про ситуацію на Луганщині розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у національному марафоні, повідомляє 24 канал.

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Українські захисники тримають лінію фронту та нещадно вбивають окупантів, знищуючи також їхню техніку.

Загострення вже почалось. Важка ситуація. Але наші захисники тримають лінію оборони. Повідбивали наступ в Рубіжному, Попасній. Там втрати ворога – десятки загиблих. Наші хлопці збили безпілотник "Орлан-10", важку техніку теж підбили. Тримають позиції,

– розповів Гайдай про оборону Луганщини.

За його словами, у ніч на 19 квітня суттєво збільшилась кількість ворожих атак, обстрілів та авіаударів. Проте росіяни не мали успіху на жодній зі своїх позицій.

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