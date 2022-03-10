Ворога зупинили на всіх напрямках, у нього значні втрати, – Генштаб
10 березня 2022 , 18:28Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Збройні Сили України рішуче протистоять російським окупантам. Українські військові зупинили просування ворога на всіх напрямках.
Противник усюди зазнає значних втрат: горить техніка, втрачають особовий склад, є проблеми з озброєнням.
Важливо Волинський та Поліський напрямок: ворог відступив на невигідні позиції
Російських окупантів зупинено на всіх напрямках, противник несе значні втрати в особовому складі, озброєнні та техніці, – йдеться у повідомленні.
Окупанти деморалізовані, до них доходить інформація про реальну ситуацію. Багато хто намагається здатися в полон. Зокрема, це фіксують у Шестовиці Чернігівської області.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!
Захопити Київ без тотального знищення авіацією неможливо, – ветеран війни Остальцев: дивіться відео