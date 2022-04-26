Вороги здійснили кілька авіанальотів і, традиційно, втрачали літаки: звіт Повітряних сил за добу

Повітряні сили ЗСУ розповіли, що окупанти здійснили декілька авіанальотів. Натомість наші військові атакували 10 повітряних цілей ворога.

Відповідну інформацію оприлюднили у командуванні Повітряних сил ЗСУ. Повідомили також, що протягом 25 квітня ворог втратив літаки, ракети та безпілотники.

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Повітряні сили ЗСУ знищили 10 повітряних цілей ворога

Наше командування пояснило, що для ворога великодні дні це ні про що перед їхнім святом "9 мая".

Тож 25 квітня російські окупанти активізували свої агресивні дії, випустили по Україні чимало крилатих ракет, передусім по об'єктах інфраструктури, вузлових залізничних станціях. На Східному та Південному напрямках рашисти здійснили кілька авіанальотів і, традиційно, втратили три літаки,

– повідомило командування.

Додали також, що наші Повітряні сили ЗСУ знищили техніку ворога:

3 літаки (Су-34, Су-35, Су-30);

3 крилаті ракети;

4 безпілотники оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

Ба більше, наші військові показали відео, як відбувається бойова робота всередині Бук-М1, де бойовий розрахунок зенітного ракетного комплексу збиває російський винищувач-бомбардувальник Су-34!

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