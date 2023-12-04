У Воронезькій області фура протаранила колону Росгвардії: є постраждалі

У Росії 4 грудня сталася аварія на трасі "Дон". Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали члени війська національної гвардії (Росгвардії).

Російські ЗМІ пишуть, що винен водій вантажівки. Читайте на 24 Каналі, що відомо про ДТП у Воронезькій області із росгвардійцями.

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Що відомо про ДТП із росгвардійцями

Аварія відбулася у Бобровському районі Воронезької області на трасі М4 "Дон".

Водій фури не врахував погодні умови та свої габарити, перевищив швидкість та влетів у колону Росгвардії із трьох автобусів, трьох "Уралів" і двох машин супроводу,

– пишуть росіяни.

Фактично вантажівка протаранила колону Росгвардії. На фото видно наслідки цієї ДТП.

ДТП із росгвардійцями у Воронезькій області / Фото з російських телеграм-каналів

Відео з камер спостереження, оприлюднене телеграм-каналами, демонструє, що фура почала збочувати, доки не в'їхала в колону Росвагвардії. Після ДТП із автобусів починають вибігати люди.

Момент аварії із росгвардійцями у Воронезькій області: дивіться відео

Іеше відео записали вже користувачі. На ньому чоловік нарікає: "Солдатики разбежались... Ну как так-то?!" Чути сирени поліції і швидкої.

Наслідки ДТП із росгвардійцями у Воронезькій області: дивіться відео

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Скільки росіян постраждало

Унаслідок ДТП із росгвардійцями одна людина загинула, це пасажир фури. Дані щодо постраждалих росгвардійців розійшлись: хтось пише про чотирьох, хтось – про п'ятьох постраждалих. Дехто наводить цифру в шість жертв: п'ятеро росгвардійців і власне сам водій. Працівники Росгвардії у лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.

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Росгвардія є і в тимчасово окупованому Криму

Раніше повідомлялося про те, що партизани проникли у частину Росгвардії в окупованому Криму. Мова про роботу "Атеш" у Євпаторії.