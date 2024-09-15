Залучили навіть авіацію: у Воронезькій області масштабні пожежі, які не можуть загасити

У одному із регіонів Росії зайнялась масштабна пожежа. Її намагались загасити кілька днів.

Пожежу у Воронезькій області гасять вже дві доби. Займання дуже масштабне, передає 24 Канал.

Дивіться також Від Русі – до володінь Мазепи та УНР: чому Курщина має давні історичні зв’язки з Україною

Ліквідацією пожежі займається авіація

За даними надзвичайників Росії, в області продовжують гасити дві великі ландшафтні пожежі: у селі Ямне, де пожежа локалізована на площі 50 гектарів, і в районі хутора Калач – там горить 70 гектарів.

Про причину займання не повідомляли. Також наразі майже нічого невідомо про наслідки.

У Росії масштабні пожежі: дивіться відео

До гасіння долучили авіацію. Це можна побачити на відеозаписах, якими діляться у мережі. Літаки літають доволі низько.

Літаки беруть участь у ліквідації пожежі: дивіться відео

Пожежу в селі Ямне Воронезької області локалізовано на площі близько 50 гектарів.