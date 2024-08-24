У Воронезькій області Росії після атаки горить та детонує склад боєприпасів

У Росії бідкаються через атаку безпілотників по Воронезькій області. Під удар міг потрапити склад боєприпасів. Перші кадри наслідків вже опублікували у мережі.

Близько 1:12 жителів регіону попередили про нібито небезпеку атаку безпілотниками. Через 2 години губернатор зробив перші заяви про наслідки, пише 24 Канал.

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Що каже російська влада

Спочатку Алєксандр Гусєв стверджував, що після падіння уламків в одному з муніципалітетів загорілася трава. Та згодом визнав, що спалахнула пожежа, яка викликала детонацію вибухонебезпечних об'єктів. При цьому, він наголосив, що цивільні будівлі – не пошкоджені.

У мережі стверджують, що горить і детонує склад боєприпасів. Місцеві жителі активно діляться кадрами, на яких видно полум'я та дим. "Хіба пожежа видає такі звуки?", – цікавиться чоловічий голос в одному з відео.



Небо в Острогозькому районі після атаки / Фото з соцмереж



Росіяни бідкаються через атаку по складу з боєприпасами / Фото з соцмереж

Де розташоване місто Острогозьк

Російський Острогозьк є адміністративним центром Острогозького району Воронезької області. Розташований він за 142 кілометри на південь від Воронежу. До кордону з Україною від міста – трохи більше, ніж 200 кілометрів.

Цікаво! Острогозьк є історичним центром Східної Слобожанщини й був заснований українськими козаками у 1652 році.