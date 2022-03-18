Воронки від снарядів глибиною з будинок, – поліція Миколаївщини про ситуацію в регіоні

Миколаївська область стала ще однією зоною, де ворог намагається цинічно атакувати. У поліції розповіли про стан справ.

У Баштанському районі поліцейські допомагають місцевим повертатися до життя. Через напад російських загарбників там залишились воронки від снарядів глибиною з будинок.

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Також немає комунікацій, зв'язку. Про нашу славетну Баштанщину та її мужніх жителів і відважних захисників вже відомо всім. Про неї пишуть вірші та слогани як люди голими руками зупиняють танки, а військові, тероборона та поліція – знешкоджують ворога,

– повідомляють у поліції.

Там наголошують, що останні 3 доби ворожі обстріли у цьому районі майже не припинялись. Для мешканців Баштанки та Снігурівки це було справжнім випробуванням.

"Попри авіаудари, руйнації, пожежі, відсутність світла, газу та води, містяни вистояли. Нині незламні громадяни розбирають завали та намагаються відновити комунікації", – кажуть поліцейські.

Миколаївщина розбирає завали після нападу окупантів / Фото Нацполіції

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