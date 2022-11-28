Герой Польщі на ЧС-2022 закінчив інтерв'ю гаслом "Слава Україні": фантастичне відео

У суботу, 26 листопада, збірна Польщі здобула свою першу перемогу на ЧС-2022 у Катарі. Після поєдинку голкіпер поляків Войцех Щенсни підтримав Україну.

У коментарі "Суспільному" воротар туринського Ювентуса красиво закінчив своє інтерв'ю. Войцех Щенсни підсумував розмову патріотичним українським гаслом, яке після 24 лютого стало відоме на увесь світ: "Слава Україні", пише 24 канал.

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Підтримав Україну на Мундіалі

Ця кінцівка інтерв'ю миттєво розлетілась по усіх соцмережах. Українці розхвалили голкіпера польської збірної та закидали його компліментами.

"Слава Україні" від голкіпера Польщі: дивіться відео

Відзначимо, що дружина футболіста з України, а у його сина тече українська кров. Тому доля українського народу йому не є байдужою.

Щенсни відверто розповідав, що його совість би не дала зіграти за збірну у матчі проти Росії.

Нагадаємо, що Войцех став героєм поєдинку Мундіалю проти Саудівської Аравії. Щенсни парирував пенальті від саудитів. Поляки ж перемогли з рахунком 2:0.

У Катарі польський голкіпер наразі за два тури групового раунду ще не пропускав голів.

Наступний матч збірна Польщі зіграє проти Аргентини. Цим поєдинком підіб'ються підсумки групи "С". Початок зустрічі 30 листопада о 21:00.