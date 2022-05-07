Ворожа авіація обстріляла Сумщину: поранення отримав прикордонник

Росія продовжує завдавати ракетні удари по території України. Чи не найбільше страждають саме прикордонні українські області.

У суботу, 7 травня, окупанти завдали ракетного удару по Сумщині. Під обстріли з повітря потрапили території Миропільської та Хотінської громад. Ці селища поблизу кордону з Курською областю Росії.

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Їх обстріляли з літаків. Удар було завдано ракетами "повітря – земля". Вороги двічі завдали ракетно-бомбовий удар. За даними Державної прикордонної служби України, ймовірно парою літаків Су-35.

Обидва обстріли відбулися на ділянці відділу прикордонної служби "Юнаківка" Сумського загону. Українські прикордонники, які несли службу на цьому напрямку, встигли укритися. За даними керівника Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицькього, один прикордонник отримав поранення.

В Держприкордонслужбі зазначили, що під час одного з заходів ворожі літаки обстрілювали не лише українську, а й відкривали вогонь по російській території.

Відео наслідків обстрілу прикордонників на Сумщині

Перед тим у Повітряних силах України зазначили, що російські окупанти бояться вступати у відкритий повітряний бій з українськими пілотами. Та уникають заходити у повітряний простір, який контролює українська система протиповітряної оборони. Відтак значно зменшилася кількість збитих літаків (станом на 7 травня, за час війни українські захисники збили 199 літаків ворога). Відтак окупанти вирішили вдатися до ракетних ударів, яких завдають з території Росії.

Ракетні удари по Україні

Варто додати, що обстріл відбувся майже тоді, коли окупанти завдали ракетних уларів і по іншій частині України – Одещині. В самій Одесі пролунали вибухи. Там працює ППО та бойова авіація. Вибухи пролунали й в Миколаєві, а також Хмельницькій області.

Відтак українцям рекомендують і надалі під час сирен повітряної тривоги ховатися в укриттях та перебувати там до їх закінчення небезпеки удару від ворога.