Ворожі обстріли Миколаївщини не вщухають: є загиблі та майже десяток поранених

Триває 108 доба героїчної боротьби України проти російських окупантів. Ворожі обстріли Миколаївщини, на жаль, не вщухають – є загиблі та поранені серед цивільного населення.

У Миколаївській обласній раді повідомили, що цієї доби, унаслідок обстрілу російськими окупантами села Лимани, загинули люди. В оперативному командуванні "Південь" додали, що станом на 13:00 11 червня обстріли продовжуються, й підтвердили, що загинула одна цивільна особа у Галицинівській громаді області – ймовірно, мовиться саме про згаданий вище населений пункт.

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Наслідки ворожих обстрілів Миколаївщини

За даними Миколаївської облради, від ворожого вогню й далі потерпають Миколаївський та Баштанський райони, зокрема такі територіальні громади:

Широківська;

Інгульська;

Березнегуватська;

Галицинівська.

В ОК "Південь" уточнили, що влучання зафіксовано переважно у сільськогосподарські поля поза межами населених пунктів, втім один реактивний снаряд "Урагану" російських окупантів вдарив і по передмістю Миколаєва – інформація щодо потерпілих та руйнувань наразі уточнюється. На жаль, унаслідок влучання снаряда окупантів у житловий будинок у селі Лимани, є загиблі серед цивільного населення.

Всього ж за минулу добу на Миколаївщині поранення унаслідок ворожих обстрілів отримали 8 цивільних людей. У Миколаївській обласній раді уточнили, що жертв серед дітей, на щастя, немає. Зазначається, шо всі постраждалі були направлені до місцевих медичних закладів й наразі отримують необхідну допомогу.

До слова, станом на ранок 11 червня, у миколаївських лікарнях перебувають 243 громадяни, що постраждали унаслідок атак окупантів по області. Ще 94 потерпілих отримали амбулаторну допомогу.

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Останні новини з Миколаївської області: коротко

10 червня відбувся черговий обмін полоненими. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що додому вдалось зокрема повернути керівника Шевченківської ОТГ Олега Пилипенка, який понад 2 місяці перебував у полоні російських окупантів.

Тим часом російська пропаганда почала ширити фейки, що у Миколаєві та Одесі відбулися спалахи холери. Таким чином окупанти хочуть приховати випадки захворювань у тимчасово зайнятому ними Маріуполі.

У Генштабі Збройних Сил України зауважили, що ворог не полишає своїх планів повністю захопити Південь. Зокрема, у випадку успіху щодо захоплення усієї адміністративної території Херсонської області, противник намагатиметься заволодіти Миколаєвом, щоб створити сприятливі умови для наступу на Одесу.

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