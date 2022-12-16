Знеструмлення залізниці у чотирьох областях: деякі потяги затримуються – перелік

Вранці 16 грудня Росія завдала нового масованого ракетного удару по Україні. Низка областей зазнала пошкоджень. Через знеструмлення залізниці деякі потяги затримуються, але жоден рейс не скасували.

Ворожі обстріли знеструмили залізницю в 4 областях

Так, внаслідок пошкодження енергетичної інфраструктури низка залізничних ділянок у Харківський, Кіровоградській, Донецькій та Дніпропетровській областях знеструмлена. Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

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Зазначається, що наразі пасажирські електропоїзди у цих регіонах рухатимуться під резервними тепловозами.

Зберігайте спокій, слідкуйте за оновленнями інформації на офіційних каналах "Укрзалізниці" та вокзалах,

– наголосили в компанії.

Посадка та висадка триває через підземні переходи.

Затримуються потяги

Через знеструмлення вже 17 поїздів Укрзалізниці прямують із затримками на понад 30 хвилин:

№45/46 Ужгород — Харків +1:46;

№111/112 Київ — Ізюм +1:40;

№149/150 Чернівці — Полтава-Півд. +1:20;

№31/32 Перемишль — Запоріжжя +1:18;

№21/22 Трускавець — Харків +1:17;

№707/708 Київ — Чернігів +1:17;

№15/16 Рахів — Харків +1:15;

№93/94 Хелм — Харків +1:15;

№131/132 Дніпро — Львів +1:13;

№119/120 Львів — Запоріжжя-1 +1:11;

№721/722 Київ — Харків +1:10;

№731/732 Київ — Дніпро +1:07;

№725/726 Харків — Київ +1:07;

№715/716 Перемишль — Київ +1:01.

На Одеській, Придніпровській, Південній залізницях приміські поїзди, що вже їдуть, прямуватимуть під тепловозами, тому можливе спізнення до 2 годин.

Київська кільцева електричка курсує з затримками через знеструмлення на кількох столичних ділянках, але рух через обидва мости продовжується.

Харків повністю знеструмлений

В Укрзалізниці наголосили, що жоден поїзд далекого сполучення не скасовано. Якщо людина пропускає свій рейс через тривогу, її довезуть наступним із тим же квитком.

Речниця "Харківобленерго" Марина Шевченко повідомила журналістам, що місто повністю знеструмлено. Метро призупинило роботу.

Водночас Харківський міський голова Ігор Терехов заявив, що працюють усі "Пункти Незламності". В них можна зігрітися, підзарядити телефон, також є гарячий чай та інтернет.