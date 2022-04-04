Ворожі російські ракети влучили у 5 медзакладів Миколаєва

Російські окупанти підступно обстріляли Миколаїв. Їхні ракети потрапили у медичні об'єкти.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що постраждало 5 об'єктів. Також гатили по Одесі, передає 24 канал.

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Обстріл був по всій області, в тому числі міста Миколаїв та Очаків. Є поранені на померлі. Не можна сказати, що вони кудись б'ють по всьому місту, але 5 об'єктів – це лікарні. Дитяча лікарня, будинок дитини, який, на щастя, евакуювали 2 тижні тому,

– сказав Кім.

За його словами, також влучили в медлабораторію, онкодиспансер. Вибили більше 400 вікон, вже працюють, щоб все відновити.

"Я не знаю, чому вони люблять бити там, де діти й хворі", – підкреслив Кім.

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