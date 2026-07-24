Ворожі "Шахеди" знову розліталися над Україною: для яких областей є загроза
Російська армія ввечері 24 липня вчергове запустила свої ударні дрони-камікадзе типу "Шахед" по Україні. Через це областями стала ширитися повітряна тривога.
За рухом ворожих дронів слідкує 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Повітряних сил ЗСУ. Якщо у вашому населеному пункті пролунали звуки серен, негайно йдіть в укриття.
Що відомо про повітряну тривогу?
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.
Де зараз є повітряна тривога: дивіться на карті
БпЛА на Запоріжжя з півдня. БпЛА на Суми з півночі. Очільник Сумської ОВА Олег Григоров уточнив, що до двох зросла кількість загиблих унаслідок удару російського реактивного БпЛА по Сумах Важкопоранений чоловік, якого доправляли до лікарні, помер унаслідок вкрай тяжких травм, Загиблі – цивільні чоловіки. Їхні особи встановлюються. У Сумській міській раді, своєю чергою, зазначили, що росіяни також атакували АЗС та багатоквартирний будинок у Сумах. Є троє поранених. Ударні БпЛА в районі Чутове-Скороходове на Полтавщині. Ударні БпЛА на Харківщині – в районі Богодухова-Краснокутська-Шарівки. Очільник Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що у Сумській громаді внаслідок атаки російських БпЛА є влучання. На превеликий жаль, підтверджено загибель однієї людини. Її особу наразі встановлюють, Він також наголосив, що є постраждалі. Медики надають їм всю необхідну допомогу. "Російський ударний БпЛА, попередньо реактивного типу, поцілив по об'єкту цивільної інфраструктури. Пошкоджені складські приміщення та транспорт", – написав посадовець. Григоров також зауважив, що атака триває та закликав громадян залишатися в укриттях або інших безпечних місцях до відбою повітряної тривоги. Ударний БпЛА західніше Запоріжжя у напрямку міста. Ударний БпЛА над Сумами та в районі Кириківки на Сумщині. Група реактивних БпЛА курсом на Сумщину.
Кількість загиблих у Сумах зросла до 2
– наголосив посадовець.
Які наслідки ворожої атаки у Сумській громаді?
– зазначив Григоров.
БпЛА на Запоріжжя з півдня.
БпЛА на Суми з півночі.
Очільник Сумської ОВА Олег Григоров уточнив, що до двох зросла кількість загиблих унаслідок удару російського реактивного БпЛА по Сумах
Важкопоранений чоловік, якого доправляли до лікарні, помер унаслідок вкрай тяжких травм,
Загиблі – цивільні чоловіки. Їхні особи встановлюються.
У Сумській міській раді, своєю чергою, зазначили, що росіяни також атакували АЗС та багатоквартирний будинок у Сумах. Є троє поранених.
Ударні БпЛА в районі Чутове-Скороходове на Полтавщині.
Ударні БпЛА на Харківщині – в районі Богодухова-Краснокутська-Шарівки.
Очільник Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що у Сумській громаді внаслідок атаки російських БпЛА є влучання.
На превеликий жаль, підтверджено загибель однієї людини. Її особу наразі встановлюють,
Він також наголосив, що є постраждалі. Медики надають їм всю необхідну допомогу.
"Російський ударний БпЛА, попередньо реактивного типу, поцілив по об'єкту цивільної інфраструктури. Пошкоджені складські приміщення та транспорт", – написав посадовець.
Григоров також зауважив, що атака триває та закликав громадян залишатися в укриттях або інших безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.
Ударний БпЛА західніше Запоріжжя у напрямку міста.
Ударний БпЛА над Сумами та в районі Кириківки на Сумщині.
Група реактивних БпЛА курсом на Сумщину.