Ворожі війська роблять невдалі спроби утримувати в оточенні Суми, Лебедин та Охтирку

Війська окупантів силами до двох БТГр роблять невдалі спроби утримувати в оточенні українські міста Суми, Лебедин та Охтирку. Проте Збройні Сили України не дозволяють окупувати ці території.

Водночас на Подільському напрямку противник силами тринадцяти БТГр намагається продовжити наступ по рубежу Гореничи, Гостомель, Демидів у напрямку на Київ з метою блокування столиці.

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В Генштабі ЗСУ повідомили, що на Сіверському напрямку окупаційні війська, не зважаючи на втрати у живій силі та техніці, продовжують наступальні дії з метою блокування Києва з північного сходу.

Загарбників зупинено в районах населених пунктів Козелець, Бобровиця, Макіїв. На іншому напрямку, у районах населених пунктів Світильня, Перемога, Гостролуччя війська противника втратили наступальний потенціал,

– додали у відомстві.

На Слобожанському напрямку до шістнадцяти БТГр теж продовжують наступальну операцію у напрямку Краснограда та частиною сил до чотирьох БТГр на Ізюм. Загарбник поніс втрати та був зупинений в районі населених пунктів Богодухів, Чугуїв, Шевченкове.