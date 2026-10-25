У Полтаві ворожий БпЛА влучив у будівлю торгівельного комплексу

Росіяни вранці 25 жовтня влучив у цивільну будівлю в Полтаві. Деталі атаки з'ясовують.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

Що відомо про атаку?

Російський БпЛА поцілив у будівлю торгівельного комплексу. Місцева влада наразі уточнює інформацію про наслідки атаки.

Одна з останніх повітряних тривог через загрозу атаки дронів у Полтавському районі була оголошена з 09:55 до 10:10.

Близько 10:01 в обласному центру пролунали звуки вибухів, передає Суспільне.

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Нагадаємо, у ніч проти 25 жовтня Росія запустила по Україні 153 ударні безпілотники. Сили ППО знешкодили 119 дронів, зокрема понад 60 реактивних.

У Вінниці ворожий БпЛА влучив у п'ятиповерхівку. Внаслідок удару зруйновано чотири квартири, а також пошкоджено пансіонат для літніх людей. Постраждали шестеро людей.