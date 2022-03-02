Ворожий десант летить у бік Воскресенська, можлива атака на АЕС
Джерело:телеграм-канал Антона Геращенка
Російський десант рухається у бік Воскресенська, що на Миколаївщині. Окупанти прямують туди зранку 2 березня.
Про це у телеграмі повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Він посилається на джерела у Національній гвардії України.
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Геращенко звернув увагу на те, що саме там розташована Южно-Українська атомна електростанція. У той напрямок вилетіла група з понад 20 гелікоптерів окупантів з десантниками.
Можливо буде атака на АЕС. Національна Гвардія готова прийняти бій,
– наголосив радник глави МВС.
Росіяни – біля Енергодару, там також АЕС
Загарбники підійшли до міста Енергордар, але місцеві мешканці готові дати відсіч ворогу. У Запорізькій АЕС (найбільше атомна елекстростанція в Європі) повідомили, що їхні співробітники вийшли на дорогу, щоб не пропустити армію Росії.
"Окупанти почули й пішли доводити свому керівництву. Наступна зустріч о 15:00. Але все може змінитися будь-якої миті", – зазначили в "Енергоатомі".
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