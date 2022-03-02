Ворожий десант летить у бік Воскресенська, можлива атака на АЕС

Російський десант рухається у бік Воскресенська, що на Миколаївщині. Окупанти прямують туди зранку 2 березня.

Про це у телеграмі повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Він посилається на джерела у Національній гвардії України.

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Геращенко звернув увагу на те, що саме там розташована Южно-Українська атомна електростанція. У той напрямок вилетіла група з понад 20 гелікоптерів окупантів з десантниками.

Можливо буде атака на АЕС. Національна Гвардія готова прийняти бій,

– наголосив радник глави МВС.

Росіяни – біля Енергодару, там також АЕС

Загарбники підійшли до міста Енергордар, але місцеві мешканці готові дати відсіч ворогу. У Запорізькій АЕС (найбільше атомна елекстростанція в Європі) повідомили, що їхні співробітники вийшли на дорогу, щоб не пропустити армію Росії.

"Окупанти почули й пішли доводити свому керівництву. Наступна зустріч о 15:00. Але все може змінитися будь-якої миті", – зазначили в "Енергоатомі".

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