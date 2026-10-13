Росія вдарила по Малехову на Львівщині: що розповідають очевидці

Росія 13 жовтня вдарила по Львівщині. Ворожий дрон атакував Малехів Львівської громади. Попередньо повідомляють, що пошкоджено кілька приватних будинків і госпіталізовано двох жінок.

Подробицями атаки дронів з кореспондентами 24 Каналу поділилися родичі постраждалих і свідки атаки.

Подробиці атаки на Малехів

Рятувальники розбирають завали та обвалені конструкції. Журналісти поспілкувались з людьми.

Там все пішло просто хвилею, середина там повністю вся знищена. Там вже хата під знос, не відновиться вона. Мама була сама дома, видно, вона або спала, або була десь в кутку, вона любить сидіти в кутку біля вікна. Але якби вона сиділа біля вікна, то всьо було б. Справа в тому, шо вона певно просто спала. Зараз їдемо в лікарню дізнатися, як вона,

– розповів син 96-річної постраждалої.

Наслідки атаки у Малехові / дивіться відео

Журналістка 24 Каналу розповіла подробиці з місця подій / відео

Очевидці подій оговтуються від стресу і емоційно діляться спогадами.

Жінка мені подзвонила і сказала тривога. Три секунди. Я лежав у ліжку саме. Вікно з рамою затряслося, я вибіг на вулицю. Ця хата і та хата то вже не на відновлення, то треба будувати. А хто буде будувати, як вони не застраховані, я прийду до міськради, а вони дадуть півмілйона і відмахайся від мене. То шо за ті пів мільйона зробиш?

– питає Роман, який живе поруч з місцем вибуху.

Подробиці від очевидців / дивіться відео

Що відомо про атаку на Львівщину?

Росія 13 вересня вдарила по Львівщині. Ворожий дрон атакував Малехів Львівської громади. Попередньо повідомляють, що пошкоджені кілька приватних будинків.

Депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич повідомив, що у Малехові госпіталізували двох жінок віком 74 та 96 років.

Обидві постраждалі перебувають у стані середньої важкості. У 74-річної жінки попередньо діагностували підшкірну гематому голови, у 96-річної – гіпертензивний криз та гостру реакцію на стрес. Також медики перевіряють підозру на гострий коронарний синдром.