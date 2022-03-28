Ворожий корабель у Бердянську знищили за допомогою агентів у Росії, – Буданов
Джерело:телеграм-канал ГУР Міноборони
Україна має своїх агентів у Росії, які передають велику кількість інформації про наміри Кремля. Вже є й конкретні результати їхньої діяльності.
Про це під час інтерв'ю розповів керівник української розвідки Кирило Буданов. Він зовсім не здивований тим, що російські окупанти не можуть досягнути бажаного їм успіху в Україні.
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Україна має своїх агентів навіть у Кремлі
За словами Буданова, Україна за допомогою агентурної розвідки отримує велику кількість інформації про наміри Росії. Мовиться, зокрема, про джерела у Кремлі. "Українцям вдалося проникнути у багато секторів російського військового, політичного та фінансового керівництва", – наголосили у розвідці.
Це допомогло вдарити по ворогу в Бердянську
Як приклад результату такої діяльності Буданов навів нещодавній ракетний удар у Бердянську. Тоді нашим захисниками вдалося знищити російський десантний корабель "Саратов".
Завдяки своїм розвідувальним можливостям Україна влучила у потрібний момент, щоб завдати максимальної шкоди,
– наголосив посадовець.
Він пояснив, що удар по ворожому кораблю у Бердянську завдали саме тоді, коли до нього підійшли бензовози та вантажівки з боєприпасами. Це відбулося зранку 24 березня.
Наші захисники відзначилися не лише знищенням судна "Саратов". Внаслідок тієї ж атаки отримали пошкодження й великі десантні кораблі ворога "Цезарь Куников" та "Новочеркаськ".
Є розуміння військових планів ворога
Буданов підкреслив, що наявність агенттів у російському керівництві, зокрема – в адміністрації Путіна, є надзвичайно корисною для України. Ба більше, агентурну розвідку вдалося посилити й можливостями нашої кіберрозвідки України. Все це дає глибоке розуміння військових планів ворога.
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