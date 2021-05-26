Ворожий снайпер поранив нашого захисника на Донбасі

У районі Авдіївки із самого ранку 26 травня працював проросійський снайпер. Внаслідок цього ще один український захисник отримав поранення на Донбасі.

Як повідомили у штабі ООС, український захисник отримав поранення у районі Авдіївки. Йому вже надали першу медичну допомогу.

Важливо Бойовики на Донбасі поранили українського військового

В якому стані поранений

Український боєць отримав поранення від російського снайпера 26 травня. Нашому військовослужбовцю оперативно надали першу медичну допомогу та доправили до лікувального закладу. Наразі стан його здоров'я задовільний.

Загалом від початку поточної доби на Донбасі зафіксували 2 порушення режиму припинення вогню. Ворог гатив біля:

Авдіївки;

Павлополя.

Вже традиційно окупанти застосовували гранатомети та стрілецьку зброю. У штабі ООС заявили, що українські захисники були змушені відкривали вогонь у відповідь. Крім того, українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ про дії окупантів.