У Ворзелі російська ракета влучила у житловий будинок: з'явилося відео

Від авіаудару окупантів постраждав житловий будинок на вулиці Квіткова, 33 у Ворзелі, Київська область. Черговий воєнний злочин Росії зафіксували на відео.

Як повідомив місцевий житель, адвокат Ігор Чудовський, сам авіаудар російські військові скоїли вчора, 25 лютого. За його словами, окупанти влучили ракетою в житловий будинок на його вулиці, хоча поблизу немає жодних об'єктів військової інфраструктури.

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Адвокат наголошує, що загарбники навмисне скоїли міжнародний злочин, атакувавши цивільних. Чи є жертви внаслідок авіаудару, наразі не відомо. Чудовський закликав надіслати на місце події слідчо-оперативну групу для подальшого розслідування та передачі цієї справи у міжнародний суд. Він також пообіцяв сконтактувати із мешканцями постраждалого будинку, щоб з'ясувати деталі.

Росіяни влучили ракетою у житловий будинок у Ворзелі: дивіться відео

Раніше російська армія уже вела обстріли в місті Ворзелі: важкою бронетехнікою було пошкоджено приміщення дитбудинку. На щастя, ніхто не постраждав, оскільки на момент потрапляння осколків діти та персонал перебували в іншому приміщенні закладу.

Також зранку 26 лютого російські війська обстріляли житловий квартал Києва, поціливши у багатоповерхівку у районі Жулян. Унаслідок потрапляння ракети було зруйновано квартири з 17 по 21 поверх, на місці працюють рятувальники. Загиблих, за попередніми даними, немає.

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