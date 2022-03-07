У Ворзелі залишається дуже багато дітей, невідома доля дитбудинку, – депутатка

У низці населених пунктів України йдуть жорстокі бої, через які люди вимушені по кілька днів сидіти у підвалах. Зокрема діти. За словами нардепки Ольги Василевської-Смаглюк, дитбудинок у Ворзелі в Бучанському районі зараз не виходить на зв'язок.

Через відсутність зв'язку невідомо, у якому стані зараз перебувають діти. Олена Василевська-Смаглюк розповіла, що вже кілька разів намагалася сконтактувати з керівництвом дитбудинку, але марно.

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Політикиня наголосила, що створення гуманітарного коридору для евакуації населення, зокрема дітей, зараз є пріоритетним завданням.

Маленькі діти не витримають більше у підвалах. Їх потрібно витягати сьогодні. Саме сьогодні. Люди виснажені. Вони сподівалися, що "зелений коридор" буде і вони зможуть вийти, але це сподівання триває близько чотирьох днів,

– заявила Василевська-Смаглюк.

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