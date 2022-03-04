У Ворзелі зараз фактично пекло: люди увесь час у підвалах без їжі та води, – Денісова

У Ворзелі Київської області критична ситуація: мирні мешканці постійно перебувають у підвалах без їжі та води. В більшості районів міста немає світла, тепла й води.

Про це повідомила українська омбудсменка Людмила Денісова. Окупанти блокують дорогу на виїзд, тому немає змоги зробити "зелений" коридор, щоб люди покинули місто. Через це там може статися гуманітарна катастрофа.

Важливо Денісова звернулася до Червоного Хреста за допомогою в організації "зеленого коридору"

Щойно отримала інформацію щодо критичної ситуації у Ворзелі, де зараз фактично ПЕКЛО! Ворожі війська продовжуючи злочини проти людства та людяності стріляють по житлових будинках. Мирні мешканці та діти постійно перебувають у підвалах без їжі та води. Літні люди в будинку для людей похилого віку – без ліків і речей першої необхідності, – написала Людмила Денісова

Через постійні обстріли з боку окупантів комунальники не можуть відновити світло, тепло та водопостачання.

Денісова закликала Міжнародний Червоний Хрест та інші міжнародні правозахисні організації допомогти безпечно евакуювати цивільне населення. Також вона просить у країн-членів НАТО закрити небо над Україною.

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