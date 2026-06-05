Нова відмітка ВОС 999 у Резерв+: що вона означає і чи перешкоджає бронюванню

У Резерв+ українці могли помітити в електронному військово-обліковому документі відмітку "ВОС 999. Потребує базової загальновійськової підготовки". Вона присвоюється військовозобов'язаним, котрі не проходили військову службу або навчальні збори, а отже не мають іншої військової спеціальності в обліку.

Про це йдеться на сайті Міністерства оборони.

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Що означає ВОС 999?

Ця позначка дозволяє оцінити кількість військовозобов'язаних, яким треба у випадку призову на військову службу під час мобілізації на особливий період, пройти курс базової загальновійськової підготовки.

У разі мобілізації чи призову її не можна буде відправляти одразу на фронт.

Громадянам, які помітили її у своєму військово-обліковому документі, нічого робити не потрібно.

Така військово-облікова спеціальність не є підставою для штрафу чи інших обмежень,

– наголошують у Міноборони.

Водночас, якщо особа раніше проходила службу, навчальні збори або військову кафедру, але цього не зазначено в електронному реєстрі, то ця відмітка може з'явитися помилково. Тож у такому разі краще звернутися до ТЦК та СП для уточнення записів.

Як пояснив юрист Павло Гретченко виданню OBOZ, попри відмітку ВОС 999, громадянин не стає "резервістом", а є звичайним військовозобов'язаним і не належить до оперативної служби.

Бронювати заборонено лише тих, хто уклав контракт або зарахований до оперативного резерву (тобто вже має бойовий досвід). БЗВП не є фільтром для відстрочки. Базова загальновійськова підготовка (БЗВП) потрібна лише у випадку, якщо вас мобілізують без броні – тоді вас спочатку відправлять на навчання,

– додав Гретченко.

До слова, в Україні вже затвердили нові правила бронювання. До 1 вересня діятиме перехідний період.

Зокрема, для підтвердження статусу критично важливого підприємства та бронювання працівників встановлюється мінімальний рівень зарплати – не менше трьох мінімальних зарплат, або 25 941 гривня.

Також тепер працівник зможе враховуватися в квоті бронювання лише один раз. Це стосується як сумісників, так і осіб, які вже мають відстрочку з інших підстав.