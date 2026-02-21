Росія не чекала на це: військовий оглядач про наслідки удару по заводу-виробнику "Іскандерів"

Україна вдарила ракетою по Воткінському заводу в Удмуртії, де виробляють "Іскандери" – об'єкт горить, і це може вивести з ладу стратегічно важливе виробництво на певний час.

Військовий оглядач Іван Тимочко пояснив 24 Каналу, що те, що ракета подолала 1500 кілометрів і вразила такий об'єкт, є серйозним іміджевим ударом для Росії, зокрема в контексті переговорів.

Наскільки серйозним є удар по стратегічному заводу Росії?

Важливо! Воткінський завод є одним зі стратегічно важливих об’єктів оборонно-промислового комплексу Росії та повинен бути захищений багаторівневою системою ППО. Крім того, це вже щонайменше третій випадок за місяць, коли ракети "Фламінго" уражають добре прикриті військові цілі Росії, серед яких полігон Капустин Яр.

"Потрібно почекати та дізнатися про реальні масштаби руйнувань. Але вже зараз, судячи з відео в публічному просторі, там досі добряче горить. Питання в тому, чи вдасться вивести завод або хоча б ключові цехи з роботи на певний час – це було б ідеальним результатом", – сказав Тимочко.

Удар послаблює позиції російських перемовників на міжнародній арені – іноземні військові та політики, дізнавшись про це, навряд чи сприйматимуть Росію як сильну сторону. Путіну вже не вдасться відмахнутися історичними аргументами – доведеться пояснювати, чому українська ракета долетіла до їхнього стратегічного заводу.

Розвідки вже працюють над збором даних про масштаби пошкоджень, кількість загиблих фахівців і вплив удару на бойові можливості Росії. Те, що росіяни не очікували такого удару і він став для них неприємною несподіванкою – однозначно,

– зазначив Тимочко.

Що ще відомо про українські атаки по Росії?