Вовк не хоче, щоб справу пов'язували з ним, – юрист про заставу за брата глави ОАСК

САП завершила розслідування щодо Юрія Зонтова – брата скандального очільника Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка. Водночас заставу за нього не внесли навіть після суттєвого зменшення суми.

Про це в ефірі 24 каналу розповів член Автомайдану та юрист Центру протидії корупції Вадим Валько. За його словами, ще у квітні 2021 року було первинне рішення щодо 35 альтернативних мільйонів застави.

Зверніть увагу САП завершила розслідування щодо брата скандального Вовка

Заставу не внесли навіть після зменшення суми

Кожні 2 місяці детективи та прокурори ініціювали продовження в суді тримання під вартою. За останнім рішенням, щодо Зонтова до 2 грудня продовжили тримання під вартою, альтернативна застава зменшилась до 9 мільйонів гривень, зазначив Валько.

Проте навіть 9 мільйонів не внесли, наразі Юрій Зонтов перебуває у Лук'янівському СІЗО.

Можливо, Павло Вовк не хоче, щоб якось цю справу пов'язували з ним. Вадим Валько Юрист Центру протидії корупції

Проте матеріали справи, переговори та листування, які були між підозрюваними, свідчать про те, що розв'язувати питання мали саме через голову ОАСК. Тільки після розмови з ним суддя, який розглядав ту справу, мав ухвалити рішення, зауважив Вадим Валько.

Зонтову загрожує до 12 років позбавлення волі

Згідно з інформацією юриста, фактично брату голови ОАСК Юрію Зонтову інкримінують вчинення одразу трьох злочинів:

підбурювання до надання неправомірної вигоди;

шахрайство;

декларування недостовірної інформації, брехня в декларації.

За цими трьома статтями Зонтову загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією, якщо буде обвинувальний вирок суду.

Думаю, що Павлу Вовку не вдасться розв'язати питання з суддями Вищого антикорупційного суду. Вадим Валько Юрист Центру протидії корупції

Водночас юрист Центру протидії корупції пояснив, що Павло Вовк у відповідній справі не проходить як підозрюваний, хібащо як свідок. Вов, за словами Вадима Валька, особисто не бере участі в отриманні неправомірної вигоди, цим займаються інші особи.

Валько про справу щодо брата Вовка: дивіться відео

Справа щодо брата скандального Вовка: коротко