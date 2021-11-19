Вовк не хоче, щоб справу пов'язували з ним, – юрист про заставу за брата глави ОАСК
Джерело:24 канал
САП завершила розслідування щодо Юрія Зонтова – брата скандального очільника Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка. Водночас заставу за нього не внесли навіть після суттєвого зменшення суми.
Про це в ефірі 24 каналу розповів член Автомайдану та юрист Центру протидії корупції Вадим Валько. За його словами, ще у квітні 2021 року було первинне рішення щодо 35 альтернативних мільйонів застави.
Зверніть увагу САП завершила розслідування щодо брата скандального Вовка
Заставу не внесли навіть після зменшення суми
Кожні 2 місяці детективи та прокурори ініціювали продовження в суді тримання під вартою. За останнім рішенням, щодо Зонтова до 2 грудня продовжили тримання під вартою, альтернативна застава зменшилась до 9 мільйонів гривень, зазначив Валько.
Проте навіть 9 мільйонів не внесли, наразі Юрій Зонтов перебуває у Лук'янівському СІЗО.
Можливо, Павло Вовк не хоче, щоб якось цю справу пов'язували з ним.
Проте матеріали справи, переговори та листування, які були між підозрюваними, свідчать про те, що розв'язувати питання мали саме через голову ОАСК. Тільки після розмови з ним суддя, який розглядав ту справу, мав ухвалити рішення, зауважив Вадим Валько.
Зонтову загрожує до 12 років позбавлення волі
Згідно з інформацією юриста, фактично брату голови ОАСК Юрію Зонтову інкримінують вчинення одразу трьох злочинів:
- підбурювання до надання неправомірної вигоди;
- шахрайство;
- декларування недостовірної інформації, брехня в декларації.
За цими трьома статтями Зонтову загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією, якщо буде обвинувальний вирок суду.
Думаю, що Павлу Вовку не вдасться розв'язати питання з суддями Вищого антикорупційного суду.
Водночас юрист Центру протидії корупції пояснив, що Павло Вовк у відповідній справі не проходить як підозрюваний, хібащо як свідок. Вов, за словами Вадима Валька, особисто не бере участі в отриманні неправомірної вигоди, цим займаються інші особи.
Валько про справу щодо брата Вовка: дивіться відео
Справа щодо брата скандального Вовка: коротко
- У квітні 2021 року Національне антикорупційне бюро затримало адвокатів Юрія Донця та Юрія Зонтова на отриманні хабаря у 100 тисяч доларів.
- Після затримання обшукали квартиру у Києві, де виявили понад 3 мільйони доларів, 840 тисяч євро, 20 тисяч фунтів, 230 тисяч гривень та 100 шекелів. Водночас знайшли антикваріат та документи очільника ОАСК і його родича.
- 18 листопада з'явилась інформація, що Спеціальна антикорупційна прокуратура завершила розслідування щодо справи двох адвокатів, серед яких був Юрій Зонтов.