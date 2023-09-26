Побив до непритомності: ДБР завершило розслідування стосовно воєнкома з Полтавщини

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо колишнього начальника Диканського відділу Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він з двома іншими військовими побив до непритомності свого підлеглого.

Зазначають, що керівнику районного ТЦК не подобалося, як підлеглий старший лейтенант виконує службові обов'язки. Для того аби виправити ситуацію, воєнком вирішив провести "виховну роботу".

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Побиття спланували

У березні 2023 посадовець домовився з головним сержантом та солдатом, безпосереднім керівником яких був потерпілий, близько опівночі вони під'їхали до будинку старшого лейтенанта та викликали його телефоном на розмову.

Після суперечки в хід пішли кулаки. Воєнком почав бити старшого лейтенанта, далі до нього приєдналися двоє інших військових. Більшість ударів прийшла в тулуб та голову. Потерпілого продовжували бити навіть тоді, коли він уже лежав на землі.

Чоловік на деякий час втратив свідомість, а коли кривдники поїхали, ледве зміг зайти до своєї квартири. Швидку для військового викликали сусіди, коли побачили його в безпорадному стані,

– повідомили у ДБР.

У лікарні лейтенанту діагностувати численні забої, струс головного мозку, забійну рвану рану голови та рвану рану вуха.

Що загрожує нападникам

Колишнього Диканського воєнкома, якого після інциденту перевели до Машівського терцентру комплектування, обвинувачують у застосуванні військовою службовою особою насильства щодо підлеглого, вчиненого в умовах воєнного стану. Воєнкома можуть ув'язнити на термін до 12 років.

Двоє інших учасників нападу, які переведені до інших місць служби, обвинувачуються у заподіянні тілесних ушкоджень та вчинення інших насильницьких дій щодо начальника. Їм загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років.