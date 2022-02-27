Воєнні дії Росії загрожують екологічною катастрофою для Європи, – Денісова

Росія з 24 лютого повномасштабно атакує Україну. Окупанти намагаються захопити території й можуть пошкодити ядерні об'єкти.

Про це заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Вона сказала, що наразі Росія загрожує всьому світові.

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Небезпека 1986 року

Денісова нагадала, що Чорнобильська АЕС перебуває другу добу під контролем ворога. Всіх працівників станції російські загарбники тримають у заручниках без можливості ротації та відпочинку.

Крім цього, збройні сили Кремля наблизились до Енергодару на Запоріжжі. Вони спрямовують "Гради" місто та Запорізьку АЕС.

Бажання ворога здобути перемогу за будь-яку ціну, ризикуючи пошкодженням ядерних об'єктів, ставить народ України та весь світ перед небезпекою повторення трагедії 1986 року,

– наголосила Денісова.

Росіяни вчинили міжнародні злочини

Уповноважена з прав людини зазначила, що Росія грубо порушує вимоги Конвенції про заборону військового або будь-якого ворожого використання засобів впливу на природне середовище та статтю Женевських конвенцій та інших актів щодо регуляції міжнародних зобов'язань у ядерній сфері.

"Прошу міжнародну спільноту врахувати ці обставини під час прийняття рішень щодо посилення санкційного тиску на агресора та вжити максимальних заходів для встановлення безпеки в Європі", – сказала Денісова.

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Текст публікації фейсбук-сторінки Людмили Денісової

Воєнні дії держави-агресора загрожують екологічною катастрофою для Європи.

Другу добу під контролем ворога перебуває Чорнобильська АЕС, персонал станції залишається в заручниках без можливості ротації та відпочинку.

Зараз збройні сили Російської Федерації підходять до м. Енергодар на Запоріжжі й починають розміщувати "Гради", спрямовані на місто і Запорізьку АЕС.