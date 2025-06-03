"Обнуляйте": ГУР перехопило розмову російського командира, де той наказує стратити бійців ЗСУ

Російська армія регулярно вчиняє воєнні злочини в Україні. Розвідка перехопила розмову, у якій командир ворожого підрозділу наказує стратити поранених українців.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР.

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Окупант наказує розстрілювати поранених військових

Так, в здобутому радіоперехопленні командир одного з підрозділів російської армії віддає прямий наказ на розстріл поранених українських бійців.

Три хохли десь лазять трьохсоті. У полон їх брати не треба, їх обнуляйте. В полон ми вже взяли на**й, але їх обнуляйте, щоб не тягнути до себе в укриття, не палити,

– наказує окупант.

У ГУР зауважують, що цей випадок – ще один доказ цілеспрямованої політики знищення військовополонених, до якої систематично вдається російська армія.

Перехоплення наказу російського командира: дивіться відео

Понад 150 випадків страт полонених українських оборонців росіянами зафіксували лише спецпідрозділи розвідки. Однак на кожен воєнний злочин на ворога чекає відплата.

Зауважимо, в "Азові" розповіли, що Росія розробила інструкції з катувань військовополонених. В цих інструкціях чітко визначено, які тортури "більш ефективні", і які треба застосовувати до українців.