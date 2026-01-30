Литва закликає МКС розслідувати удари Росії по енергетиці України як злочин геноциду
- Литва закликає Міжнародний кримінальний суд розслідувати удари Росії по енергетичній інфраструктурі України як злочин геноциду.
- Глава МЗС Литви Кястутіс Будріс наполягає на нових ордерах на арешт російських посадовців та розширенні чинних ордерів.
Глава МЗС Литви Кястутіс Будріс закликав Міжнародний кримінальниц суд ініціювати нові ордери на арешт представників російської влади у зв’язку з масованими ударами Росії по критичній та цивільній інфраструктурі України. Він прирівняв ці ді до геноциду.
Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Литви.
У чому Росію звинувачують у МЗС Литви?
Ці систематичні напади, які явно мають на меті залишити населення України в середині зими без електрики, опалення та води, не можна кваліфікувати інакше, як навмисний намір фізично знищити українців як групу,
– зазначив у зверненні до МКС міністр.
Будріс підкреслив, що Литва вважає подібні дії Росії такими, що можуть підпадати під визначення геноциду, і наполягає на їх розслідуванні саме як такий.
У зв’язку з цим очільник литовського МЗС закликав Міжнародний кримінальний суд не лише видати нові ордери на арешт російських посадовців, причетних до ударів по українській енергетичній інфраструктурі, а й переглянути та розширити вже чинні ордери, додавши до них нові епізоди міжнародних злочинів, зокрема злочин геноциду.
Литва виділяє Україні нову допомогу
Литва надасть Україні допомогу у понад 14,5 мільйона євро для відновлення інфраструктури, зруйнованої через російські обстріли, зокрема на проєкти в освітній галузі.
Кошти підуть на проєкти, такі як "Українські школи майбутнього" в Житомирі, "Діти понад усе" з реконструкцією дитячого будинку в Боярці, реконструкцію школи "Зелений гай" у Миколаєві та модернізацію ДНК-лабораторії в Полтаві.