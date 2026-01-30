Литва закликає МКС розслідувати удари Росії по енергетиці України як злочин геноциду

Глава МЗС Литви Кястутіс Будріс закликав Міжнародний кримінальниц суд ініціювати нові ордери на арешт представників російської влади у зв’язку з масованими ударами Росії по критичній та цивільній інфраструктурі України. Він прирівняв ці ді до геноциду.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Литви.

Дивіться також Унікальне рішення: Литва закликала Польщу побудувати спільний військовий полігон на кордоні

У чому Росію звинувачують у МЗС Литви?

Ці систематичні напади, які явно мають на меті залишити населення України в середині зими без електрики, опалення та води, не можна кваліфікувати інакше, як навмисний намір фізично знищити українців як групу,

– зазначив у зверненні до МКС міністр.

Будріс підкреслив, що Литва вважає подібні дії Росії такими, що можуть підпадати під визначення геноциду, і наполягає на їх розслідуванні саме як такий.

У зв’язку з цим очільник литовського МЗС закликав Міжнародний кримінальний суд не лише видати нові ордери на арешт російських посадовців, причетних до ударів по українській енергетичній інфраструктурі, а й переглянути та розширити вже чинні ордери, додавши до них нові епізоди міжнародних злочинів, зокрема злочин геноциду.

Литва виділяє Україні нову допомогу