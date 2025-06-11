Журналісти ідентифікували окупантів, які лікувалися у Білорусі та скоювали злочини під Києвом

Частина російських військових, які були задіяні у наступі на Київ, отримали поранення та були доправлені на лікарень Гомеля та Хойників у Білорусі у лютому-березні 2022 року. Особи цих 898 бійців встановили журналісти Радіо Свобода.

Серед них спецпризначенці, десантники та росгвардійці. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода".

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Що з'ясували журналісти про поранених під Києвом російських військових

Вони, можливо, мають стосунок до воєнних злочинів, скоєних у Київській області, зокрема в Бучі.

Ідентифікувати цих осіб вдалося завдяки доступу бази даних Головного військово-медичного управління Міністерства оборони Росії.

Над розслідуванням працювали журналісти українського проєкту "Схеми" спільно з російською редакцією Радіо Свобода та Білоруським розслідувальним центром. Підтримку надали й українські хакери з угруповання KibOrg.

Аналізуючи документи про госпіталізацію російських військовослужбовців, журналісти змогли реконструювати події перших тижнів повномасштабної війни, а також встановити раніше невідомі деталі: ймовірну причетність командира шостої роти 234 десантно-штурмового полку до вбивства мешканки Бучі, а також – участь так званих "елітних" підрозділів із Підмосковʼя у вторгненні в Україну.

З'ясувалося, що білоруські лікарі надавали допомогу бійцям російських підрозділів, чия участь у наступі на Київ у 2022 році ще не була підтверджена документально.

"Зокрема, йдеться про підрозділи «сил спеціальних операцій», які в Росії вважають «елітними» і які дислокуються під Москвою: в Кубинці (в/ч 28337) і Солнєчногорську (в/ч 92154). Згідно зі списком поранених, до лікарень міста Гомеля після наступу на Київщині потрапили 16 військових цих частин ССО", – йдеться у розслідуванні.

До лікарень у Білорусі, як виявилося доставляли, й бійців "Інших" елітних підрозділів – спецпризначенців Головного управління Генерального штабу РФ (також відомого як ГРУ) з Хабаровська, Тамбова, Новосибірська та Тольятті.

Журналісти з'ясували особу військового, ймовірно, причетного до скоєння військових злочинів

Йдеться про Олександра Квітко з позивним "Шкіпер". Він командує шостою ротою 234 десантно-штрумового пілку зі Пскова – підрозділом, що брав участь у захопленні Бучі.

Дані свідчать, що Квітка привезли до лікарні Гомеля 28 березня 2022 року з осколковими пораненнями в шию, руку, гомілку та сідницю.

"Це підтверджує й отриманий журналістами рукописний список поранених бійців шостої роти 234 псковського полку. Цей документ знайшов місцевий мешканець після звільнення Бучі та передав журналістам Радіо Свобода. Першим у ньому вказане прізвище – Квітко", – зазначають у виданні.

Він може бути причетний до вбивства місцевої пенсіонерки Алли Мінаєвої, яка проживала в районі, який зайняла рота Квітко в Бучі.

Цивільні особи, які допомагали бабусі (Аллі Мінаєвій – ред.), підійшли до Олександра Квітка та запитали чи можна їм сходити до неї, щоб віднести продукти, на що Квітко їм пояснив, що до бабусі більше йти не потрібно, тому що вони з нею «вчинили гуманно,

– зазначив старший слідчий в особливо важливих справах ГСУ НПУ Іван Дулкай у коментарі Радіо Свобода.

Після звільнення Бучі Мінаєву знайшли у її будинку мертвою. Вона отримала вогнепальне поранення в голову.

Журналісти намагалися поспілкуватися із Олександром Квітком, але на дзвінки та повідомлення він не відповів.

До злочинів причетні і десантники

Національна поліція вже повідомляла про підозри у порушенні законів та звичаїв війни, умисних вбивствах та жорстокому поводженні з цивільним населенням низці військовослужбовців 234 десантно-штурмового полку.

Крім цього підрозділу, у спробі захоплення Києва брали участь й інші десантники: чотири дивізії та декілька бригад. Раніше вже було відомо про їх учать у вторгненні, але зараз доведено їх одночасне перебування під Києвом, тобто їхню спільну участь у спробі захоплення міста.

Йдеться зокрема про 31 окрему гвардійську десантно-штурмову бригаду з Ульяновська, яка брала участь у спробі захопленні аеропорту Гостомеля. 74 бійця з цього підрозділу лікували у білоруських лікарнях, зокрема на той час 21 річного Романа Зязіна. Його навіть показували по пропагандистському телебаченню Росії.

Журналісти знайшли Зязіна у переліку пацієнтів лікарні Гомеля, куди він потрапив з пораненням обличчя та відкритим переломом нижньої щелепи 4 березня 2022 року. На фронт він відтоді не повертався, але став курсантом воєнного інституту фізкультури.

Причетні до злочинів також нацгвардійці Росії

Дані про пацієнтів медустанов Гомеля також свідчать про те, що там лікували й 68 військовослужбовців з управління Росгвардії по Кемеровській області – Кузбасу, яких відправили захоплювати Київ.

Йдеться про два підрозділи:

загін швидкого реагування СОБР , створений для боротьби з організованою злочинністю та тероризмом;

, створений для боротьби з організованою злочинністю та тероризмом; загін поліції особливого призначення ОМОН, який мав би забезпечувати громадський порядок та запобігати масовим заворушенням (у російських реаліях це – придушення протестів).

Дані про поранення російських силовиків в українському Гостомелі журналісти верифікували, звіривши їх із документами, знайденими на місці подій після звільнення Київщини.

Серед них ідентифікували Олексія Артамонова. Документи свідчать про те, що він отримав осколкові поранення та переломи кісток, та поступив до білоруської лікарні 1 березня. На полі бою українські військові знайшли його дозвіл на носіння зброї та посвідчення водія.

Того ж дня до лікарні з черепно-мозковою травмою та забоєм потрапив ще один поранений російський поліцейський – сержант Іван Дюканов. Один із місцевих мешканців знайшов його посвідчення росгвардійця в Гостомелі.

А 6 березня до госпідалю привезли ОМОНівців Андрія Леонова та Андрія Хітрова. Перший – із черепно-мозковою травмою та контузією, другий – із осколковим наскрізним пораненням лівої гомілки. Забуте посвідчення Леонова знайшли на гостомельському мосту під Києвом українські правоохоронці.

Щодо Хітрова, то у Гостомері знайшли також його "повідчення про відрядження".

Саме ОМОНівців з Кемеровської області, і військовослужбовців загону мобільного особливого призначення Красноярському краю, українські правоохоронці звинувачують у вбивстві цивільних. Зокрема, розстрілі мирних мешканців у Гостомелі 25 лютого. Пʼятьом росгвардійцям з цих підрозділів повідомили про підозру у вбивстві пʼятьох людей.

Документи російських військових, знаядені на полі бою: фото "Радіо Свобода"

Військові злочинці з Бурятії

"Серед пацієнтів гомельської лікарні журналісти також нарахували й близько 70 російських військових із Бурятії: з 5-ї танкової (Улан-Уде, в/ч 46108) та 37-ї мотострілецької (Кяхта, в/ч 69647) бригад", – пишуть у "Радіо Свобода".

Згідно з даними українських правоохоронців, саме ці два підрозділи в березні 2022 року взяли під контроль частину автодороги Київ-Чоп, також відомої як Житомирська траса, та розстрілювали автомобілі з цивільні, яка намагалися виїхати на захід подалі від війни.

Неподалік траси знайшли документ, де вказані імена поранених російських військовослужбовців, зокрема, Зоріка Зигбіна, Мунко-Жаргала Жалмаєва та Дмитра Терентьєва.



Списки поранених російських військовослужбовців / Фото "Радіо Свобода"

Їх знайшли і у списках пацієнтів гомельської лікарні. Це військові з 5-ї танкової бригади Улан-Уде.