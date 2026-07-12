Уже 20-й раз: в Україні знову продовжать воєнний стан і мобілізацію

На початку серпня збігає термін дії воєнного стану й загальної мобілізації в Україні. Так, президент Зеленський 13 липня знову внесе до Верховної Ради питання продовження цього періоду.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Що відомо про продовження дії воєнного стану?

Термін продовження так само становитиме 90 днів. Його вводитимуть з 2 серпня до 31 жовтня. Рішення про продовження дії воєнного стану депутати схвалять під час пленарного засідання 14 – 15 липня.

Це вже 20-ий раз коли чинне скликання за ці питання голосує,

– підкреслив Железняк.

Нагадаємо, що востаннє подібний процес проходив 28 квітня. Тоді під час засідання в Раді депутати більшістю підтримали продовження воєнного стану й мобілізації. Проти проголосували лише Олексій Гончаренко і Ганна Скороход.

Також нардепи висловили основні пропозиції щодо порушених питань. Роман Костенко закликав запросити президента Володимира Зеленського до парламенту для обговорення стратегії завершення війни.

Михайло Цимбалюк наголосив на необхідності підвищити грошове забезпечення військових, а Юрій Павленко закликав збільшити фінансування сектору безпеки й оборони. Ірина Фриз заявила, що мобілізація має ґрунтуватися на мотивації, а не примусі.

Варто пам'ятати, що воєнний стан запроваджують для захисту державного суверенітету, територіальної цілісності та відсічі збройній агресії. Це особливий правовий режим, який дозволяє державі швидко мобілізувати всі ресурси, передати повноваження військовому командуванню та запровадити заходи, необхідні для забезпечення національної безпеки