У Південній Кореї спалахнули протести проти президента, який ввів у країні воєнний стан

У Південній Кореї по всій країні відбуваються масові протести з вимогою відставки президента Юн Сок Йоля після введення воєнного стану, який вже скасовано. Люди виходять на вулиці зі свічками.

Після оголошення воєнного стану, вперше за 45 років, 4 грудня акції протесту охопили всю країну. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на агентство Yonhap.

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Корея виходить на вулиці проти президента Юна Сок Йоля

Корейці тисячами почали виходити на вулиці зі свічками, згадуючи болісний досвід воєнного стану у минулому.

За даними CNN, сотні людей вирушили до офісу президента в Сеулі. Протестувальники закликали до його арешту, тримали плакати та пройшли центральними вулицями о 21:00 за місцевим часом.

Протести очолила найбільша профспілка країни, яка оголосила про готовність до страйків, доки Юн Сок Йоль не складе повноваження. У відповідь на кризу, міністр оборони, начальник штабу та інші високопосадовці подали у відставку.

Раніше мітингувальники збиралися біля будівлі Національної асамблеї, куди законодавці проривалися силою, аби проголосувати проти указу про введення воєнного стану. Увечері демонстранти знову вийшли на вулиці, організувавши акцію протесту зі свічками, символізуючи свою незгоду з діями президента.

Все більше і більше людей, здається, просочуються до Національної асамблеї після закінчення роботи, щоб приєднатися до протесту зі свічками. Я чула, що тисячі людей перебувають у Кванхвамуні. Тут натовп постійно скандує заклики до імпічменту президента Юна,

– пише журналістка The Washington Post.

За її словами, туди вийшли щонайменше кілька тисяч людей.

Шість опозиційних партій Південної Кореї подали прохання про імпічмент президента Юн Сок Йоля. Усі його старші помічники, включно з керівником його апарату, заявили про бажання піти у відставку.