"Зайва інформація": Путін пропонує не повідомляти Раду Європи про скасування воєнного стану

У Росії пропонують "даремно не турбувати" генсеків ООН та Ради Європи та не повідомляти їм про порушення в країні прав людини. З такою ініціативою виступив сам очільник Кремля Владімір Путін.

Російський диктатор вніс до держдуми законопроєкт, який передбачає поправки до статей законів про запровадження надзвичайного стану та воєнного стану. Росія у такий спосіб дозволяє собі приховувати безчинства, які чиняться в країні.

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Що пропонує Путін

Путін відмовляється від узятого Росією раніше зобов'язання повідомляти міжнародні організації, зокрема ООН та Раду Європи, про скасування або запровадження воєнного та надвичайних станів.

Нагадаємо, що у Росії воєнний стан був уведенний 20 жовтня 2022 року. І ось, якщо Путіну раптом закортить його скасувати, то про це повідомляти міжнародні спільноти він не стане.

Ба більше, пропозиція Путіна включає відступ Росії від Конвенції Ради Європи про захист прав людини та основних свобод. Раніше вона мусила повідомляти генсека Ради Європи про обмеження прав людини у разі введення воєнного або надзвичайного стану. Тепер вона цього не робитиме.

Остаточний розрив

Свої поправки російський диктатор пояснює остаточний розривом стосунків із Радою Європи.

Мовляв, 16 березня Росія вийшла з Ради Європи, і відповідно у країні припинила діяти її Конвенція про захист прав людини та основних свобод.

Тому Путін вважає своїм правом не повідомляти "зайвих подробиць" генеральному секретарю Ради Європи.

Росія і Рада Європи