У Черкасах понад 30 чоловіків отримали повістки за порушення комендантської години

У всіх регіонах України діє воєнний стан. Це означає, що для людей запровадили обмеження комендантської години.

Її тривалість різна у всіх регіонах. Але за порушення під час комендантської години є покарання.

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На Черкащині нехтують правилами комендантської години

У регіоні цей час триває з 23:00 до 05:00. Місцеві не дотримуються правил, тому їх затримують поліцейські під час патрулювання. Військові вручають повістки.

Зокрема, до райуправління доставили понад 30 порушників комендантської години, які нехтували заборонами та правилами безпеки. А 34 громадянам військові вручили повістки. Дехто з порушників був нетверезим.

Дільничні перевірили 32 особи, які перебувають під формальним, адміністративним наглядом та домашнім арештом.

Під контролем також нічні заклади міста

У поліції зазначили, що також перевірили ще 8 нічних закладів міста, як вони дотримуються воєнного стану. Не виявили порушень продажу алкоголю. Але правоохоронці знайшли підозрілих осіб, склали 39 адміністративних матеріалів та задокументували кримінальні порушення.

Таким чином правоохоронці проводять профілактику правопорушень. Попереджають і розкривають злочини, посилюють безпеку людей. Рейди будуть проводити й надалі в місті Черкаси та області.

Як проводили рейд: дивіться відео

Повістки для українців: що відомо

У державі триває мобілізація через воєнний стан та бойові дії, які провадить Росія проти нас. Українці скаржаться, що зараз отримати повістку можуть й ті, хто має відстрочку від призову. Це трапляється, бо військкомат володіє старими даними про людину. В такому разі потрібно сповістити військкомат про зміну свого статусу.

Юристи зазначали, що вручення повістки відбувається за участі співробітників військкомату та представника поліції. Законодавчих вимог щодо місця вручення повісток немає. Тобто, вони можуть видаватися у громадських закладах, на робочих місцях, у будинках тощо.

А в Мінцифри спростували чутки про те, що в "Дії" збираються вручати повістки. Такого не буде. Очільник Мінцифри Михайло Федоров запевнив, що такого навіть нема в планах. Він закликав не читати російські ЗМІ, які можуть розповсюджувати такі чутки. Вони працюють фейками та дестабілізують країну.

Усе, що треба знати про вручення повісток: дивіться відео