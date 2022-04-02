Воїн-десантник знищив командно-спостережний пункт ворога на Луганщині

2 квітня 2022 , 12:24
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Джерело:

Сухопутні війська ЗСУ

На Луганщині український десантник знищив командно-спостережний пункт окупантів. Захисникові вдалося ліквідувати КСП одним ударом.

Подія сталася біля села Геївка кілька тижнів тому. Про успішну операцію десантника повідомили в Сухопутних військах ЗСУ. 

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Того дня 81 окрема аеромобільна бригада вийшла у визначений район "на полювання". Удача їм одразу посміхнулася.

Десантники виявили командно-спостережний пункт одного з підрозділів ворога. Відомо, що такий об'єкт добре охороняють: стоять пости, курсує бронетехніка.

Українські захисники приховано переміщувалися, а потім – досягли своєї мети. Один із десантників з першого разу знищив пункт, вгативши з протитанкового ракетного комплексу.

Нарешті зайняли вигідну позицію і солдат Максим Ш. першим же пуском з ПТРК знищив КСП противника!
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Автор: Марта Кушка