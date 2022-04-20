Воїни Королівської бригади знищили найманців ПВК "Ліга" під Попасною
Джерело:24 ОМБр імені короля Данила
Колишні вагнерівці зіткнулися в бою з українськими захисниками та назавжди залишилися в Україні. Королівська бригада успішно ліквідувала найманців ПВК "Ліга", які намагалися потрапити в Попасну.
На підході до луганської Попасної російських найманців зустріли українські військові. Вони не дозволили окупантам пройти штурмом та завдали росіянам значних втрат.
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У 24 ОМБр імені короля Данила повідомили, що окупантам тут особливо раді – на всіх, хто приходить в Україну зі зброєю в руках, чекає український гнів.
Окупанти майже добігли до Попасної, втомилися і отримали "заслужений вічний відпочинок". Королевичі завжди так радо зустрічають усіх, хто зі зброєю в руках приходить на нашу Батьківщину,
– написала Королівська бригада.
У дописі ОМБр додали і фото полеглих окупантів. 24 канал не може опублікувати їх згідно з редакційної політики, проте переглянути їх можна тут.
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