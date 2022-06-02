Воїни ООС відбили 13 російських атак і збили у небі Донбасу аж 7 безпілотників

Наші захисники в зоні ООС протягом доби відбили одразу 13 атак ворога. Вони змогли завдати росіянам значних втрат не лише серед особового складу, а й техніки.

Зокрема, підрозділам протиповітряної оборони вдалося "приземлити" на Донбасі 7 безпілотників. Про це повідомили в оперативному зведенні Угруповання Операції Об'єднаних сил за 1 червня.

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Росіяни продовжують атакувати, чим тільки можуть

Вздовж усієї смуги оборони російські війська атакують різними типами озброєння. Там застосовують бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, а також міномети.

Щодо кількості відбитих атак, то вона була актуальною лише станом на 21 годину. Адже в момент повідомлення про ситуацію в зоні ООС ще тривали запеклі бої на 2 локаціях.

За добу службовці угруповання Об'єднаних сил знищили:

• 2 танки;

• 6 артилерійських систем;

• 8 бойових броньованих машин;

• 4 ворожих автомобілі.

Щодо безпілотників, то це були російські "Орлан-10". Вартість кожного із 7 приземлених апаратів становить від 87 до 120 тисяч доларів.

Також відомо про окремий напрямок

Підбили підсумки дня й воїни Оперативно-тактичного угруповання "Схід". Вони в цей день відбили лише одну масовану атаку. Проте знищили чимало ворогів на відстані. Річ у тім, що підрозділи артилерії завдали точного удару та знищили склад з боєприпасами.

Загалом за добу угруповання ліквідувало:

38 російських службовців;

2 міномети;

2 важких артилерійських тягачі;

бронетранспортер;

броньовану бойову машину;

артилерійську систему;

безпілотник;

екіпаж безпілотного авіаційного комплексу.

Політичні цілі шкодять росіянам

Наразі основною метою військ ворога є захоплення всієї території Донецької та Луганської областей. Аналітики Інституту вивчення війни ISW вважають, що це є великою помилкою.

Для прикладу, зараз на захоплення Сєвєродонецька росіяни вже кинули дуже велику частину своїх військ. Проте взяття міста не має жодної стратегічної цінності, а лише політичну. Водночас такі наступи створюють вразливі місця в лінії оборони Росії на частково захопленій Херсонщині.

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