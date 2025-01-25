"Гра у кальмара" з росіянами: дрони СБУ за тиждень ліквідували сотні окупантів

Росіяни продовжують зазнавати втрат на фронті, зокрема, у цьому українським бійцям допомагають дрони. Таким чином воїни СБУ зіграли з окупантами у "Гру в кальмара".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Управління Служби безпеки України в Одеській області. Там також показали цікаве відео "гри" з окупантами.

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Скільки росіян ліквідували

Протягом останніх днів оператори ударних дронів змогли знищити майже пів тисячі російських загарбників. На оприлюднених кадрах видно, як по окупантах, які не очікують атаки, "прилітають" дрони. В СБУ порівняли це з популярним серіалом "Гра в кальмара".

Оператори ударних дронів Центру спецоперацій "А" СБУ встановили прості правила: хто потрапив у приціл їхнього дрона – той програв. Таким чином, за тиждень з цієї гри "вибули" 468 окупантів,

– ідеться у повідомленні.

Воїни СБУ зіграли з окупантами у "Гру в кальмара": дивіться відео

До слова, згідно з інформацією від Генерального штабу ЗСУ, впродовж минулої доби армія противника втратила на війні в Україні 1650 солдатів. Таким чином загалом з 24 лютого 2022 року втрати ворога становлять близько 828 470 осіб.