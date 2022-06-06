Воїни ЗСУ влаштували для окупантів у Мар'їнці вибуховий сюрприз

Українські військові залишають багато вибухових сюрпризів для окупантів. Росіяни не завжди встигають зрозуміти, що взагалі відбувається.

Українські військові з розвідувальної групи К2 54-ої окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи передали "привіт" окупантам. Росіяни "заблукали" на вулицях Мар’їнки Донецької області, але їх швидко відправили у пекло.

Важливо З окупованого Донбасу росіяни випускають тих, хто підпише документ про підтримку "спецоперації"

Українські військові проти "піших туристів" з Росії

Російські окупанти обережно пересувалися по вулиці, намагаючись не натрапити на засідку. Але нічого не вийшло – вони добряче відчули "сюрприз", який приготували українські військові. Вибух був дійсно ефектним.

Такі "несподівані подарунки" українські захисники часто залишають для російських загарбників. Лише на цьому відео можна побачити, як окупанти двічі підірвалися через свою необережність.

Як українські військові знищили загарбників: дивіться відео

Якщо відео не відкривається – можете переглянути за посиланням.

Сюрприз спрацював, і "туристам" він не сподобався, не любить українська земля непрошених "туристів". Приємного перегляду! Слава Україні!

– написали українські військові.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яке відбулося 24 лютого, загарбники зазнали вже просто колосальних втрат. Підрозділи ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, ГУР МО та інших угруповань вже знищили аж 31 250 окупантів. Такі дані наводить Генеральний штаб Збройних Сил України.

Лише за минулу добу українські захисники ліквідували аж 100 російських загарбників. У Генштабі наголошують, що ці дані орієнтовні, адже підрахувати точну кількість знищених ворогів складно через високу інтенсивність бойових дій. Тому цілком реально, що ЗСУ ліквідували вже значно більше російських загарбників. Найбільше втрат за минулу добу противник зазнав на Слов’янському напрямку.

Окрім цього, росіяни втратили вже значну кількість техніки. До прикладу, українські захисники знищили 1 386 танків, 3 400 одиниць бойових броньованих машин, 690 артилерійських систем, 207 одиниць реактивних систем залпового вогню, 96 засобів протиповітряної оборони, 211 літаків, 176 гелікоптерів тощо. Більше статистики дивіться за посиланням.

Які літаки зараз потрібні Україні: дивіться відео