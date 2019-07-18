Война и обучение: зачем в Луганске покупают аттестаты и дипломы

В последнее время при мне около пяти раз прозвучал вопрос, как купить аттестат о полном среднем образовании. Спрашивали это не прыщавые юноши, а зрелые мужи, кто не учился в свое время...

Все они служили в местной "армии", и для карьерного роста им был просто необходим диплом о высшем образовании. А какое же высшее образование с неполным средним?

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Я хорошо помню свое изумление в августе 2014-го, когда увидела двоих "ополченцев" – один был с автоматом и в сланцах, а второму на вид было лет 14. Я подумала тогда, как он побежит в банных тапочках, если понадобится?! После было много странных людей – с психическими отклонениями, с тремя классами в самом прямом смысле, с выраженной агрессией ко всему свету...

Много удивительных людей нашли себя в местной "армии". Все они уже осенью 2015-го поняли простую и очевидную вещь – деньги можно зарабатывать на порядок выше, если поступить в университет. Даже не получить диплом, достаточно просто поступить, чтобы сразу же претендовать на погоны лейтенанта. И для них распахнули свои двери ПТУ с незатейливыми дипломами и единственная в Луганске вечерняя школа. Так вот просто, хотя и долго.

Потом было много разочарований – "армия" оказалась не тем заманчивым местом, где платят много только за присутствие. Российские кураторы стали требовать и драть в три шеи. Нужно было не только быть, но и знать. Патриотизм оказался бесплатным приложением, на которое, в принципе, никто не ориентировался.

Многие стали отчисляться. Без "армии" высшее образование было не нужно, в нем не видели смысла вчерашние сварщики и хлебопеки. Они и раньше как-то жили без диплома. А с уходом из "армии" ушли все ценности – ценность высшего образования в том числе.

А вообще диплом давно стал валютой. Накоплениями. Это как купить что-то не очень нужно, но по случаю – все брали и ты купил. Может, понадобятся тебе те пять метров марли, купленные как-то по-дешевке, а, может, так и пролежат на антресолях всю жизнь. С дипломом ведь тоже так – кто-то, не успев поступить, сражу же спешит взять справку о том, что студент, а кто-то до конца обучения не может сориентироваться, зачем ему это нужно.

Мой знакомый преподаватель кафедры звукорежиссуры рассказывал, что сейчас доучиваются все те, кто отчего-то этого не сделал в свои 20 лет. Контингент их выпускников – люди с универсальной профессией тамады, которые могут и на свадьбе петь, на корпоративе играть на гармошке. Мужички не скрывают, что свой диплом поставят в сервант за стекло – приятно, но не больше. Свадьбы вести они могут продолжать и без диплома, репутация сформирована годами, диплом на этих свадьбах ни к чему. Поэтому и учатся сейчас валютчики, продавцы, пенсионеры… "Военные" тоже учатся, только реально их не видел никто – нет их в аудиториях, да и на экзаменах тоже нет – они в полях, им не до знаний.

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