Чи воюватимуть українці безпосередньо на Близькому Сході: деталі угоди із Саудівською Аравією

Україна та Саудівська Аравія підписали угоду про оборонну співпрацю. Сталося це під час візиту президента України 27 березня.

Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами пояснив, чи будуть українці безпосередньо там воювати чи лише навчати та ділитися своїм досвідом, передає 24 Канал.

Що сказав Зеленський про угоду з Саудівською Аравією?

Володимир Зеленський зазначив, що сторони не обговорюють питання безпосередньої участі українських військ у бойових діях на Близькому Сході.

Мова йде виключно про експертизу і про передачу досвіду,

– наголосив президент України.

Нагадаємо, що президент Зеленський зустрічався із принцом Саудівської Аравії. Угода, яка була підписана між країнами, передбачає посилення співпраці, зокрема майбутні контракти, технологічну, енергетичну співпрацю та інвестиції.

До слова, Україна та Катар теж уклали 10-річну міжурядову угоду про співробітництво в оборонній сфері. Вона передбачає розвиток оборонної промисловості, ППО, кібербезпеки тощо.

