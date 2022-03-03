Воюють не з Україною, а колективним Заходом, – у Росії нова ідеологема через шалені втрати

Росія змушена змінювати свою ідеологему щодо війни проти України. Там тепер все менше говорять про "спецоперацію", а все більше - про "війну з колективним Заходом".

Росія намагалася за лічені дні здолати опір України та захопити владу в нашій країні. І навіть не називали це війною.

Але отримавши значний опір та зазнавши чималу кількість втрат як живої сили, так і військової техніки, довелося змінювати головні наративи у своїх виступах.

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"Російська Федерація починає міняти свою інформаційну стратегію, починає підстроюватися під те, що ми їм нав'язали. Від 3 березня в Росії працює нова ідеологема – вони воюють не з Україною, а цілим колективним Заходом. Їм потрібно якось пояснювати кількість трупів, полонених, поранених. Їм потрібно щось пояснювати по тому відео, яке масово відсилають прості українці своїм родичам, знайомим, близьким до Росії. Саме через те вони починають всім розповідати, що вони воюють не з Україною, і що це не "спецоперація", а що це ціла "війна з Заходом", – розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

У перші дні російського вторгнення, влада країни-окупантів заперечувала втрати серед своїх військових. Хоча вже в перші дні рахунок пішов на тисячі. І лише 2 березня офіційно підтвердила перших загиблих – але лише 498 осіб. Сталося це після того, як тіла загиблих окупантів відправилися додому як "вантаж 200", і можливості приховувати втрат вже не було. Хоча станом на 3 березня кількість загиблих російських окупантів – близько 9 тисяч.

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