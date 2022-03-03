У Вознесенську близько 130 солдатів ворога: спати їм не можна давати

Тривають бої у Вознесенську. Наразі там приблизно 130 людей піхоти, 30 танків, БМП.

Голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім розповів про ситуацію в області станом на 22:55.

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Вже пограбували магазини, їжу та поросят якихось позабирали собі. Ведуться бої там зараз. Я вважаю, що спати їм не можна давати,

– написав Віталій Кім.

Голова адміністрації також розповів, що хлопцям з Вознесенська зараз складно. Але наголосив, що вірить, що вони у будь-якому разі виб'ють усіх ворогів.

Ворог у трьох соснах губиться

Гадаю, наш противник цієї ночі буде спати погано, тому що ми на нашій землі, ми знаємо особливості ландшафту, знаємо мапу, а вони у трьох соснах губляться, – додав він.

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