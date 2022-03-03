У Вознесенську окупанти забрали мобільні телефони у місцевих представників влади, тепер вони можуть використовувати їх у своїх цілях.

Окупанти забрали телефони у представників місцевої влади, зокрема у замісника мера. Про це повідомив

глава Миколаївської ОДА Віталій Кім.

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У Вознесенську окупанти забрали мобільні телефони у кількох представників місцевої влади, зокрема й заступника мера,

– повідомив глава Миколаївської ОДА.

Та наголосив, аби жителів були уважними та мали на увазі, що вони тепер використовуватимуть ці телефони.

Жодних повідомлень, лише живий голос, попросив чиновник.

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