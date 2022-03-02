У Вознесенську підірвали Болгарський міст

Російські вбивці повномасштабно атакують Україну. Наразі бої тривають на Миколаївщині.

Ворожа артилерія обстрілює Вознесенськ й вже підірвали Болгарський міст. Проте місто тримає оборону.

До теми Вночі, коли бачите колону – палимо їх, – у Миколаєві знають, що робити з технікою ворога

Люди захопили БТР

На Миколаївщині, у Єланецькій громаді, люди в полі захопили БТР росіян. Його перевезли трактором до села. Немає інформації про те, чи були всередині російські військові, чи вони просто втекли й покинули техніку.

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