У Вознесенську підірвали Болгарський міст
2 березня 2022 , 15:47Читать новость на русском
Джерело:"Суспільне Миколаїв"
Російські вбивці повномасштабно атакують Україну. Наразі бої тривають на Миколаївщині.
Ворожа артилерія обстрілює Вознесенськ й вже підірвали Болгарський міст. Проте місто тримає оборону.
До теми Вночі, коли бачите колону – палимо їх, – у Миколаєві знають, що робити з технікою ворога
Люди захопили БТР
На Миколаївщині, у Єланецькій громаді, люди в полі захопили БТР росіян. Його перевезли трактором до села. Немає інформації про те, чи були всередині російські військові, чи вони просто втекли й покинули техніку.
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