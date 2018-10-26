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      Юрий Касьянов

      У нас только один путь к возрождению Украины

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      Почему Украине важно восстанавливать промишленность
      Почему Украине важно восстанавливать промишленность / biznesua.com.ua

      Без развитой промышленности Украина не сможет обрести реальную независимость.

      Ну, правда, здесь ведь не туристический рай, а экспорт сельскохозяйственного сырья и полезных ископаемых обрекает нас на жалкое существование на задворках цивилизации. При этом наша компрадорская, сырьевая буржуазия, зарабатывающая на статусе Украины как колонии, никогда не будет заинтересована в реальной независимости страны.

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      Авиастроение – лежит, автомобилестроения практически нет, судостроение разгромлено, ракетостроение существует разве что на бумаге, электронная промышленность ликвидирована, производства средств производства – станков, оборудования, аппаратуры – тоже нет.

      Академическая наука занимается сдачей в аренду своих бывших исследовательских корпусов. ВУЗы, даже технические, готовят больше бухгалтеров и маркетологов, нежели инженеров и технологов. Средне-специальное техническое образование уничтожено на корню.

      Возрождение Украины начнется с производством реального национального продукта с высокой добавочной стоимостью – станков, приборов, автомобилей, самолетов, ракет.

      С этого не так давно началось возрождение Китая, Южной Кореи, Западной Германии. строительство современного Израиля. Другого пути нет. Страна с философией "купи-продай", где офисных работников в сотни раз больше, чем тех, кто реально кормит нацию, навечно обречена быть резервацией глупости, лени и безысходности. Пусть даже и национальной резервацией – с "мовой" и в вышиванках.

      Мы уже докатились до того, что не делаем паровозы. А вы говорите – блокчейны.

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      Автор: Юрий Касьянов
      Теги: Публікації Новини політики Україна – Росія Міністерство промислової політики хімічна промисловість вугільна промисловість
      Джерело: Юрий Касьянов
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