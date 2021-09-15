Дитину доправили до лікарні у тяжкому стані. Поліція розпочала кримінальне провадження для розслідування усіх обставин травмування хлопчика.

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Хлопчик зазнав травми на шкільному стадіоні й потрапив до реанімації

Черговий медик повідомив правоохоронцям, що на шкільному стадіоні у Харкові по вулиці Академіка Павлова приблизно о 18 годині 14 серпня знайшли дитину без свідомості. Поруч із нею лежали металеві футбольні ворота.

Речниця поліції Харківщини Олена Баранник уточнила, як пише Суспільне, що ці ворота впали на дитину.

У результаті цього 6-річний хлопчик зазнав тяжких травм та потрапив до реанімації.

Усі обставини інциденту буде з'ясовувати поліція. Наразі ж маємо фото, де помітно, що ворота на шкільному стадіоні дійсно не закріплені.



Ворота на шкільному стадіоні жодним чином не закріплені / Фото НПУ

Справу розслідують за статтею про "порушення правил, які стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд". Карають за такі порушення в Україні суворо – ув'язненням від 2 до 5 років.

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