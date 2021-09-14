Хлопчика рятували хірурги двох медзакладів. Спочатку він лікувався у Львівській обласній дитячій лікарні ОХМАТДИТ, а потім – у Львівській обласній клінічній лікарні.

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Хлопчику в ногу потрапила сніжка

Наприкінці зими хлопчик разом зі своїми друзями бавився у сніжки. Одна із них влучила дитині у стегно.

Удар був сильним, однак хлопець спочатку не звернув на це уваги.

Наступного дня він побачив на своєму стегні величезний синець.

Він не розсмоктувався, а радше навпаки – що більше минало часу, то болючішим цей синець ставав.

Батьки хлопця відвели його до лікаря. Амбулаторне лікування не допомогло, тож дитину госпіталізували в одну із лікарень Івано-Франківська.

Згодом батьки повезли сина до Львова, в обласну дитячу лікарню ОХМАТДИТ.

Там йому поставили діагноз – нагноєна гематома правого стегна, обширна флегмона м'яких тканин.

Маленького пацієнта прооперували

Завідувач хірургічного відділення лікарні Роман Стеник і дитячий хірург Олег Содома прооперували хлопця. Вони розкрили гнійник, почистили, поставили дренаж і призначили відповідне лікування. Рана загоювалася, однак на десятий день пацієнт поскаржився на біль та припухлість у ділянці гематоми. Також у нього піднялася температура.

УЗД показало, що у хлопця виник абсцес м'яких тканин. Під час обстеження хірурги виявили щільний утвір, не зв'язаний з кісткою. Онколог, який консультував пацієнта, виключив пухлину. Хірурги вирішили видалити утворення, проте під час операції виникла кровотеча. На допомогу викликали судинного хірурга з Львівської обласної клінічної лікарні Романа Трутяка.

Стінка вени була запалена і під час операції тріснула. Венозну кровотечу зупинили, але під час перевірки кровотоку, побачили, що у стегновій артерії утворився тромб. Забрали і його,

– зазначив Трутяк.

Рана загоювалася поволі, адже це була вже друга операція в одному місці. Імунітет пацієнта впав, однак прогрес був. Хлопець нарешті поїхав з лікарні додому.

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Хлопчик знову потрапив у лікарню

Через місяць батьки знову привезли сина до Львова. Він потрапив у відділення судинної хірургії Львівської обласної клінічної лікарні. У місці удару сніжки виникла кровотеча.

"Місце, де було хірургічне втручання, погано загоювалося. Рана не ставала більшою, але вона росла вглиб і її дном була прооперована артерія. А є таке правило: якщо судина тривалий час контактує з зовнішнім середовищем, чекай кровотечі", – додав Трутяк.

Хлопця обстежили на ангіографі в українсько-польському центрі серця. Медики виявили псевдоаневризму – розширення судини, стінки якої складаються з місцевих тканин, не з самої артерії. Тобто такий собі мішечок з кров'ю.

Спершу медики думали, що кровоточить саме він. Однак ретельніше обстеживши судини, вони побачили, що проблема є у тій артерії, яку оперували. Інфекція просто знищила нитки, якими зшили судину.

Лікарі врятували хлопчику ногу

Медикам довелося робити четверту операцію, адже ставити ендопротез (штучний матеріал) в поле інфекції не можна, бо він інфікується. Лікарі забрали підшкірну вену зі здорової ноги й зшили її з артерією вище і нижче місця інфекції. Цю заново сформовану судину, що несе артеріальну кров, пустили не зовсім правильно анатомічно. Так, медики обійшли місце, в якому була інфекція, щоб уникнути чергової кровотечі. Після цього кардіохірург обласної лікарні Дмитро Бешлей в українсько-польському центрі серця ендоваскулярно ліквідував хлопцеві псевдоаневризму.

На початку вересня 12-річний хлопчик знову приїхав з Ворохти до Львова. Цього разу лише на контрольний огляд. З ногою, на щастя, вже все гаразд. Минуло вже пів року з моменту удару сніжкою і до часу, коли хлопець почав нормально ходити, а місце удару перестало бути проблемним. Медики дозволили пацієнтові їздити на велосипеді, плавати, чим неабияк його порадували.

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