Мальчика спасали хирурги двух медучреждений. Сначала он лечился в областной детской больнице ОХМАТДЕТ, а затем – в областной клинической больнице.

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Мальчику в ногу попала снежка

В конце зимы мальчик вместе со своими друзьями играл в снежки. Одна из них попала ребенку в бедро.

Удар был сильным, однако парень не обратил на это внимания.

На следующий день он увидел на своем бедре огромный синяк.

Он не рассасывался, а скорее наоборот – чем больше проходило времени, тем больнее этот синяк становился.

Родители отвели его к врачу. Амбулаторное лечение не помогло, поэтому ребенка госпитализировали в одну из больниц Ивано-Франковска.

Впоследствии родители повезли сына во Львов, в областную детскую больницу ОХМАТДЕТ.

Там ему поставили диагноз – нагноившаяся гематома правого бедра, обширная флегмона мягких тканей.

Маленького пациента прооперировали

Заведующий хирургическим отделением больницы Роман Стеник и детский хирург Олег Содома прооперировали парня. Они вскрыли гнойник, почистили, поставили дренаж и назначили соответствующее лечение. Рана заживала, однако на десятый день пациент пожаловался на боль и припухлость в области гематомы. Также у него поднялась температура.

УЗИ показало, что у парня возник абсцесс мягких тканей. Во время обследования хирурги обнаружили плотное образование, не связанное с костью. Онколог, консультировавший пациента, исключил опухоль. Хирурги решили удалить образование, однако во время операции возникло кровотечение. На помощь вызвали сосудистого хирурга из Львовской областной клинической больницы Романа Трутяка.

Стенка вены была воспалена и во время операции треснула. Венозное кровотечение остановили, но во время проверки кровотока, увидели, что в бедренной артерии образовался тромб. Забрали и его,

– отметил Трутяк.

Рана заживала медленно, ведь это была уже вторая операция в одном месте. Иммунитет пациента упал, однако прогресс был. Парень наконец уехал из больницы домой.

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Мальчик снова попал в больницу

Через месяц родители снова привезли сына во Львов. Он попал в отделение сосудистой хирургии областной клинической больницы. В месте удара снежки возникло кровотечение.

"Место, где было хирургическое вмешательство, плохо заживало. Рана не становилась больше, но она росла вглубь и ее дном была прооперированная артерия. А есть такое правило: если сосуд длительное время контактирует с внешней средой, жди кровотечения", – добавил Трутяк.

Парня обследовали на ангиографе в украинско-польском центре сердца. Медики обнаружили псевдоаневризму – расширение сосуда, стенки которого состоят из местных тканей, не с самой артерии. То есть этакий мешочек с кровью.

Сперва медики думали, что кровоточит именно он. Однако тщательнее обследовав сосуды, они увидели, что проблема в той артерии, которую оперировали. Инфекция просто уничтожила нити, которыми сшили сосуд.

Врачи спасли мальчику ногу

Медикам пришлось делать четвертую операцию, ведь ставить эндопротез (искусственный материал) в поле инфекции нельзя, потому что он инфицируется. Врачи забрали подкожную вену со здоровой ноги и сшили ее с артерией выше и ниже места инфекции. Этот заново сформированный сосуд, несущий артериальную кровь, пустили не совсем правильно анатомически. Так, медики обошли место, в котором была инфекция, чтобы избежать очередного кровотечения. После этого кардиохирург областной больницы Дмитрий Бешлей в украинско-польском центре сердца эндоваскулярно ликвидировал парню псевдоаневризму.

В начале сентября 12-летний мальчик снова приехал из Ворохты во Львов. На этот раз только на контрольный осмотр. С ногой, к счастью, уже все в порядке. Прошло уже полгода с момента удара снежкой и до времени, когда парень начал нормально ходить, а место удара перестало быть проблемным. Медики разрешили пациенту ездить на велосипеде, плавать, чем очень его порадовали.

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