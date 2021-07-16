Вперше в історії: у Львові жителі Підзамча обрали брендинг для свого району – фото

В межах проєкту "Підзамче. Нарешті!" жителі Підзамча голосували за найкращий варiант брендування району. Участь у цьому взяли 355 людей, а переможна концепція здобула близько 55,5% голосів.

За підтримки Українського культурного фонду дизайнерські групи проєкту "Підзамче. Нарешті!" 4 місяці працювали над розробкою брендування. Для жителів Підзамча організували 6 презентацій варіантів за участю авторів та тривале голосування у 4 точках району.

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Підзамче отримала власний брендинг

Перемогу в голосуванні здобула концепція дизайнерів Юрія Осадка та Ольги Новікової. Вона зібрала 55,49% голосів й випередила конкурента на понад 15%. Детальніше про концепцію можна прочитати за посиланням.

Наша айдентика – це мозаїка, що складається з яскравих плиточок, окремих елементів Підзамча. Кожна з цих плиточок символізує культуру чи особливість району, а разом вони утворюють єдине Підзамче – і наш логотип,

– зазначили дизайнери варіанту-переможця.

Вони розповіли, що зобразили у варіанті брендингу своєрідний калейдоскоп культур.

"Тільки пізнавши кожну культуру, можна пізнати Підзамче таким, яким воно є", – додали дизайнери.

Друге місце посіла концепція авторства Павла Коряги та Ольги Ярославської. Вона здобула 40,28% голосів. Також жителям можна було описати власне бачення брендингу на окремому аркуші. За такий варіант проголосували 4,23% виборців.



Жителі Підзамча обрали варіант брендингу району / Фото "Підзамче. Нарешті!"

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На основі концепції створять брендбук Підзамча

На основі концепції-переможця розроблять брендбук Підзамча. Ініціатори задуму зазначили, що його зможуть використовувати всі, хто створюватиме проєкти на території району. Перше практичне застосування брендбуку відбудеться у мультимедійному маршруті Підзамча. Також його використовуватимуть в ідеях учасників Мануфактури проєктів "Нарешті!", тренінгів з проєктного менеджменту в межах "Підзамче. Нарешті!".

Презентація брендбуку, маршруту та ідей проєктів для Підзамча відбудеться 24 серпня у Палаці Гната Хоткевича, що розташований на вулиці Кушевича, 1. Незабаром на сторінках проєкту у фейсбуці та інстаграмі анонсують деталі події.



Концепція брендингу Підзамча, що перемогла / Фото "Підзамче. Нарешті!"



Новий брендинг Підзамча / Фото "Підзамче. Нарешті!"

